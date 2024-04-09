Общество 09 апреля 2024, 16:30 Консультант Лейкина посоветовала работникам открыто обсуждать разногласия с руководством

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Многие работники не хотят открыто обсуждать с начальством какие-либо разногласия. Это приводит к понижению трудоспособности и увольнениям, сообщила консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, в коллективах, где коллеги спокойно выражают свое недовольство руководителем и несогласие, всегда легче находятся решения проблемы. При этом у каждого сотрудника есть определенный «коридор терпения».

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Те работники, которые замалчивают и терпят, часто либо заболевают, либо увольняются по собственному желанию, отметила Лейкина.