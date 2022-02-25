Консульство Украины в Новосибирске прекратило работу

Украинское консульство прекратило работу в Новосибирске. Об этом в дипломатическом представительстве сообщили РИА «Новости».

«Мы не работаем», — сообщил агентству представитель консульства.

Еще накануне консульство Украины в Новосибирске работало в штатном режиме.

Сегодня утром в диппредставительстве сообщили ТАСС, что отменили консульский прием на фоне событий на Украине, не уточнив, на какой срок приостановили работу.

Сотрудник консульства отметил, что обращений к ним стало больше, кто-то приходил лично, другие люди звонили, всех приходилось успокаивать.

Прием также прекратили в диппредставительстве Украины в Ростове-на-Дону.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля после обращения глав ДНР и ЛНР объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. Путин подчеркнул, что в планы российских военных не входит оккупация территорий соседней страны. В Минобороны РФ сообщали, что наносят высокоточные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры. В ведомстве заверили, что мирным жителям ничего не угрожает.