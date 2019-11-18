Конструктор Валентин Пантелеев умер в Москве
В Москве на 89-м году ушел из жизни один из создателей отечественных систем противоракетной обороны Валентин Пантелеев. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на столичные СМИ.
По данным издания, Пантелеев 55 лет проработал в Радиотехническом институте им. академика А.Минца. Он принимал участие в разработке радиолокационной станции (РЛС) «Дон-2Н», которая входит в систему ПРО Москвы. По словам инсайдера, конструктор умер у себя дома на Смоленской набережной.
«Он работал в нашем институте и в свое время был правой рукой Виктора Карловича Слоки (генеральный конструктор — прим. ред.)», — напомнил источник.