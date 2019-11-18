Конструктор Валентин Пантелеев умер в Москве

По данным издания, Пантелеев 55 лет проработал в Радиотехническом институте им. академика А.Минца. Он принимал участие в разработке радиолокационной станции (РЛС) «Дон-2Н», которая входит в систему ПРО Москвы. По словам инсайдера, конструктор умер у себя дома на Смоленской набережной.

«Он работал в нашем институте и в свое время был правой рукой Виктора Карловича Слоки (генеральный конструктор — прим. ред.)», — напомнил источник.