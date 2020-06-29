Конструктор рассказал о российской системе десантирования с больших высот

«На этапе государственных предварительных испытаний нами были подтверждены все основные ТТХ и выполнено более 250 парашютных прыжков и сбросов манекенов», — уточнил Козин.

По его словам, в нынешнем году диапазон применения системы расширился с восьми до десяти тысяч метров. Отмечается, что по этому направлению работы ведутся с 2014 года.

В линейку входят три системы. По данным издания, в их состав входят мобильные бортовые системы для подготовки парашютиста, кислородное оборудование и защитный шлем.