Конструктор рассказал о российской системе десантирования с больших высот
Главный конструктор АО «Полет» Алексей Козин рассказал сайту телеканала «Звезда», что сейчас в России государственные испытания проходит система десантирования с больших высот.
«На этапе государственных предварительных испытаний нами были подтверждены все основные ТТХ и выполнено более 250 парашютных прыжков и сбросов манекенов», — уточнил Козин.
По его словам, в нынешнем году диапазон применения системы расширился с восьми до десяти тысяч метров. Отмечается, что по этому направлению работы ведутся с 2014 года.
В линейку входят три системы. По данным издания, в их состав входят мобильные бортовые системы для подготовки парашютиста, кислородное оборудование и защитный шлем.