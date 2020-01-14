Конституционный суд разрешил разглашать врачебную тайну посмертно

Конституционный суд рассмотрел дело семьи Свечниковых. Евгений Свечников в возрасте 70 лет был пациентом НИИ гематологии и переливания города Кирова, где у него обнаружили хронический лимфолейкоз. Мужчина лечился в России и Израиле. Во время одной из поездок он умер за границей.

Родные убеждены: российские врачи совершили ошибку в лечении. Вдове Римме Свечниковой НИИ отказалось выдавать медицинские документы супруга. При этом пожилой мужчина при жизни дважды подписывал согласие на медицинское вмешательство, где указывал, что жена имеет право получать информацию о состоянии его здоровья.

Конституционный суд России встал на сторону вдовы. Было принято решение в некоторых случаях раскрывать врачебную тайну. Например, если ведется расследование смерти пациента или речь идет о защите интересов его родных.

«Когда речь идет о смерти человека, не ставится под сомнение реальность страданий членов его семьи. Это тем более существенно в ситуации, когда супруг или родственник имеют подозрения, что к гибели близкого ему человека привела несвоевременная или некачественно оказанная медицинская помощь», — решили в суде.

Кроме того, данные из истории болезни умершего родственника также могут помочь при диагностике и лечения ряда серьезных заболеваний.