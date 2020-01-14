    14 января 2020, 05:40

    Конституционный суд разрешил разглашать врачебную тайну посмертно

    Светлана Степанова

    Родственники смогут получать на руки медицинские документы умерших близких. Конституционный суд России обязал больницы предоставлять все необходимые сведения. Ранее лечебные учреждения этого не делали, заявляя, что подобная информация является врачебной тайной. Об этом сообщил «Коммерсант».
    Конституционный суд разрешил разглашать врачебную тайну посмертно

    Конституционный суд рассмотрел дело семьи Свечниковых. Евгений Свечников в возрасте 70 лет был пациентом НИИ гематологии и переливания города Кирова, где у него обнаружили хронический лимфолейкоз. Мужчина лечился в России и Израиле. Во время одной из поездок он умер за границей.

    Родные убеждены: российские врачи совершили ошибку в лечении. Вдове Римме Свечниковой НИИ отказалось выдавать медицинские документы супруга. При этом пожилой мужчина при жизни дважды подписывал согласие на медицинское вмешательство, где указывал, что жена имеет право получать информацию о состоянии его здоровья.

    Конституционный суд России встал на сторону вдовы. Было принято решение в некоторых случаях раскрывать врачебную тайну. Например, если ведется расследование смерти пациента или речь идет о защите интересов его родных.

    «Когда речь идет о смерти человека, не ставится под сомнение реальность страданий членов его семьи. Это тем более существенно в ситуации, когда супруг или родственник имеют подозрения, что к гибели близкого ему человека привела несвоевременная или некачественно оказанная медицинская помощь», — решили в суде.

    Кроме того, данные из истории болезни умершего родственника также могут помочь при диагностике и лечения ряда серьезных заболеваний.