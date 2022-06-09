Конституционный Суд разрешил выгонять арендаторов из квартиры за неуплату

Арендаторов жилья можно выгнать, если они не выполняют условия договора. Неуплата является достаточным основанием для выселения, постановил Конституционный Суд.

Высшая судебная инстанция вынесла постановление по результатам рассмотрения дела жительницы Петербурга. Женщина сняла квартиру в Калининграде, но спустя два месяца ее выселили за неуплату. В итоге судья заявил, что арендодатель может расторгнуть договор во внесудебном порядке при невыполнении договоренностей.

«Данное определение еще раз подтвердило, что в вопросах аренды недвижимости все договоренности должны быть строго закреплены в соответствующем договоре и изложены там недвусмысленно. Только это может исключить вариант, когда каждая из сторон понимает соглашение по-своему», — отметил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив в разговоре с Life.

По словам эскпертов, постановление суда может защитить не только хозяев недвижимости, но и арендаторов. В договоре должны быть прописаны все обязанности собственника жилья.