Конституционный суд определил условия, при которых у должников могут забрать единственное жилье

Конституционный суд России постановил, что у должников в ряде случаев могут изъять единственное жилище для уплаты долгов. Постановление опубликовали на сайте КС РФ.

Суд рассмотрел дело жителя Калужской области Ивана Ревкова. Более 20 лет назад он одолжил денег знакомой. Долгие годы Ревков не мог добиться, что ему вернули одолженную сумму. При этом размер задолженности с учетом индексации достиг четырех миллионов рублей.

Должница не торопилась возвращать деньги, зато успела купить квартиру площадью свыше 110 квадратных метров, а затем признала себя банкротом. Ревков пошел в суд и потребовал продать квартиру женщины, но иски отклонили.

Основанием для отказа стали положения действующего законодательства, запрещающие обращать взыскание на единственное жилье должника и его родственников. Тогда Ревков обратился уже в Конституционный суд.

В КС указали на то, что запрет взыскания единственного жилья распространяется только на «разумно достаточную» жилплощадь. Судьи указали на то, что нормы Гражданского процессуального кодекса должны быть изменены, чтобы урегулировать «пределы действия имущественного иммунитета применительно к жилому помещению».

В постановлении также уточнили условия, при которых у должников могут изъять единственное жилище. Должник не может остаться совсем без жилого помещения в соответствии с нормативами площади в том городе или поселке, где он живет. Во-вторых, суды должны учитывать размер долга и рыночную стоимость имущества.

При взыскании единственного жилья должник не должен переезжать в другой город или населенный пункт. Однако в случае согласия должника, такой переезд возможен.