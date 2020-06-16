Конституцию с поправками начали продавать в магазинах для ознакомления

На полках книжных магазинов уже стоят издания Конституции РФ с поправками, хотя голосование по ним пройдет только 1 июля. Издатели объясняют, что знакомить россиян с предлагаемой редакцией — нормальная практика.

Гендиректор издательства «Проспект» (выпустило Конституцию с учетом поправок) Леонид Рожников в беседе с РБК заметил, что в новом издании можно прочитать закон «О поправке к Конституции Российской Федерации». Его опубликовали на официальном портале правовой информации еще 14 марта 2020 года. Соответственно брошюра легально введена в гражданский оборот, и никто не вводит покупателей в заблуждение.

При этом в изданиях «Проспекта» есть пометка о том, что «изменения вступают в силу со дня официального опубликования результатов общероссийского голосования».

«Запретов и ограничений на распространение нормативных актов, как утвержденных, так и в состоянии проектов, нет. Более того, распространение проектов нормативных актов с целью ознакомления граждан с их содержанием — обычная практика», — заявил представитель сети книжных магазинов «Читай-город».

Именно в «Читай-горое», по утверждению РБК, можно найти новую Конституцию. Ее выпустило издательство «Омега-Л». Также в Сети легко обнаружить и брошюры «с последними изменениями на 2020 год» от издательства «Эксмо». Сеть магазинов «Библио-Глобус» предлагает купить книжку по предварительному заказу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не увидел ничего необычного в том, что Конституцию с поправками начали продавать до голосования по ним.

«Нужно же публиковать то, за что люди будут голосовать», — заметил он.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию запланировано на 1 июля. Также будет доступна и электронная процедура. В такой форме свое мнение можно будет высказать с 25 по 30 июня. У москвичей уже 18 и 19 июня появится возможность протестировать электронную систему голосования.