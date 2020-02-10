Шахназаров рассказал, что встречи группы для обсуждения предложений по поправкам проходят дважды в неделю. По его словам, изменения, которые произойдут в Конституции, станут принципиальными и революционными. В частности, они коснутся Госдумы, которой будет передано больше полномочий.

Гендиректору «Мосфильма», как одному из членов рабочей группы, приходит много предложений от россиян. Одна из инициатив граждан заключается в том, чтобы принимать любые территориальные изменения лишь посредством референдума.

«Конституция — не Евангелие. Наша жизнь меняется, поэтому время от времени нужно вносить изменения даже в основной закон страны», — цитирует народного артиста РФ РИА ФАН.