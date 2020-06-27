«Конституция должна отвечать веяниям времени»: глава штаба студотрядов рассказал, что ждет от поправок об НКО
Об этом «360» заявил руководитель центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Михаил Киселев.
«Любой документ, особенно Конституция, должен отвечать веяниям времени и отражать реальную действительность», — пояснил он.
По словам Михаила, особенно ярко проявилась необходимость в добровольческих организациях во время ситуации с распространением коронавируса.
«Некоммерческий сектор вошел всей своей мощью и показал свой потенциал в поддержке нашего населения и устремления нашего государства», — заявил он.
По его словам, закрепление роли НКО и волонтеров в Конституции прежде всего дает признание новой силе. Кроме того, это позволит создавать нормативные акты, регулирующие работу добровольцев, и оказывать поддержку некоммерческим организациям. В частности, создавать дополнительные программы по развитию добровольчества.
«Роль некоммерческого сектора будет только возрастать, а поддержка со стороны государства станет системной. В итоге выиграют все: добровольцы, население и государство», — заявил Михаил Киселев.
В России продолжается голосование по поправкам к Конституции. Сегодня завершается третий день.
Глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас в беседе с изданием «Политика Сегодня» заявил, что никаких нарушений в ходе голосования не было.
Также он оценил противоэпидемические нормы, которые принимаются на избирательных участках. Всем пришедшим измеряют температуру, выдают одноразовые перчатки и маски, а также заставляют соблюдать социальную дистанцию.
Голосование по поправкам к Конституции продлится до 1 июля включительно. Для того, чтобы принять в нем участие, достаточно просто прийти на свой избирательный участок. Второй вариант — это выездное голосование, когда члены УИК разбивают шатры на открытом воздухе, где принимают всех голосующих. На такой шаг избиркомы пошли, чтобы снизить количество случаев заражения коронавирусом. Жители Москвы и Нижегородской области принимают участие в онлайн-голосовании. По последним данным, там явка составила 75% от всех зарегистрированных участников.