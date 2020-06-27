«Конституция должна отвечать веяниям времени»: глава штаба студотрядов рассказал, что ждет от поправок об НКО

За последние несколько лет некоммерческий сектор и добровольческие организации показали, что они стали достаточно сильными. Поэтому неудивительно, что в основной закон страны внесли поправку о поддержке НКО.

Об этом «360» заявил руководитель центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Михаил Киселев.

«Любой документ, особенно Конституция, должен отвечать веяниям времени и отражать реальную действительность», — пояснил он.

По словам Михаила, особенно ярко проявилась необходимость в добровольческих организациях во время ситуации с распространением коронавируса.

«Некоммерческий сектор вошел всей своей мощью и показал свой потенциал в поддержке нашего населения и устремления нашего государства», — заявил он.

По его словам, закрепление роли НКО и волонтеров в Конституции прежде всего дает признание новой силе. Кроме того, это позволит создавать нормативные акты, регулирующие работу добровольцев, и оказывать поддержку некоммерческим организациям. В частности, создавать дополнительные программы по развитию добровольчества.

«Роль некоммерческого сектора будет только возрастать, а поддержка со стороны государства станет системной. В итоге выиграют все: добровольцы, население и государство», — заявил Михаил Киселев.

В России продолжается голосование по поправкам к Конституции. Сегодня завершается третий день.

Глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас в беседе с изданием «Политика Сегодня» заявил, что никаких нарушений в ходе голосования не было.

Также он оценил противоэпидемические нормы, которые принимаются на избирательных участках. Всем пришедшим измеряют температуру, выдают одноразовые перчатки и маски, а также заставляют соблюдать социальную дистанцию.

Голосование по поправкам к Конституции продлится до 1 июля включительно. Для того, чтобы принять в нем участие, достаточно просто прийти на свой избирательный участок. Второй вариант — это выездное голосование, когда члены УИК разбивают шатры на открытом воздухе, где принимают всех голосующих. На такой шаг избиркомы пошли, чтобы снизить количество случаев заражения коронавирусом. Жители Москвы и Нижегородской области принимают участие в онлайн-голосовании. По последним данным, там явка составила 75% от всех зарегистрированных участников.