Ушел из жизни военный эксперт Константин Макиенко

Замглавы Центра анализа стратегических технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко скончался в 52 года. Причиной смерти военного эксперта стали осложнения, вызванные коронавирусом. Об этом сообщил руководитель центра Руслан Пухов.

По словам Пухова, Макиенко ушел из жизни из-за ковида, обострившего онкологическое заболевание. Он добавил, что вместе со смертью военного эксперта ЦАСТ понес невосполнимую потерю.

«Костя был мозгом, душой и сердцем всей организации. Через ЦАСТ Константин служил Родине, анализируя материалы, делая заключения, выводы, которым прислушивались как его коллеги по работе, как журналисты, так и властные структуры», — процитировало Пухова РИА «Новости».

Константин Макиенко родился 25 февраля 1969 года. После армии поступил в МГИМО. В 1997 году стал сооснователем Центра анализа стратегий и технологий. За годы своей жизни Макиенко написал большое количество статей и стал авторов многочисленных исследований. Он писал по тематике военно-технического сотрудничества России с другими странами. Авторитет Макиенко признавался по всему миру.