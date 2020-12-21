Константин Ивлев рассказал о правилах приготовления вкусных креветок

Он посоветовал готовить продукт в течение минуты. Это касается как варки, так и жарки креветок.

«С креветками надо работать очень тонко. Чем дольше вы их готовите, тем больше они полезных качеств теряют при тепловой обработке. Готовить их надо в течение минуты — полутора, не больше. Как варить, так и жарить», — уточнил Ивлев.

Специалист пояснил, что крупные креветки надо готовить немного дольше. Ведущий подчеркнул, что мясо креветки очень полезное, однако нельзя его переедать. В противном случае можно получить белковое отравление.

По словам Ивлева, креветки замораживают при температуре порядка 72-74 градусов. Не нужно бояться покупать эти продукты, так как они не теряют своих полезных качеств при разморозке. Эксперт предупредил, что нельзя использовать для этого микроволновку или теплую воду.

Повар отметил, что самыми популярными и любимыми в России являются креветки в пикантном и сливочном соусе. В первом случае необходимо жарить продукт с добавлением большого количества чеснока. Во втором варианте используются сливки, в которых нужно томить креветки.