Константин Хабенский рассказал об отличии детской эвтаназии от усыпления животных

Услышать крик о помощи. Россия не готова дать «право на смерть» Подробнее

«Знаете, эвтаназия собаки напрямую решается хозяином. В этом смысле. Насколько у человека болит сердце за свое животное, он принимает решение. То, что касается человека, я сейчас не готов об этом говорить», — сказал актер.

В конце октября министр здравоохранения Вероника Скворцова предложила провести референдум о праве на эвтаназию. По ее словам, принимать решение в столь деликатном вопросе должен народ.

Отмечается, что в феврале ВЦИОМ провел опрос населения, который показал, что 37% жителей РФ не знают, что такое эвтаназия, а 81% россиян оказался против права на добровольный уход из жизни для желающих после 60 лет. Кроме того, половина респондентов высказалась за разрешение эвтаназии для неизлечимо больных людей, которые ежедневно испытывают сильные боли.