Общество 28 ноября 2022, 18:05 Консервацию оборудования для «Северных потоков» объяснили в Институте национальной энергетики

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Гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов обсудил с сайтом телеканала «Звезда» сообщение о том, что «Газпром» планирует законсервировать оборудование на компрессорных станциях «Портовая» и «Славянская», которые подают голубое топливо в трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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По словам Правосудова, оборудование консервируют для того, чтобы оно не портилось и не подвергалось воздействию неблагоприятных условий внешней среды. Он добавил, что вопрос сейчас стоит в том, как дорогостоящее оборудование применить в будущем.