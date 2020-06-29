Конопля проросла в парке в Хакасии. Вырубать ее пришлось бывшему замглавы республики

Бывший замглавы Хакасии Константин Харисов решил сам избавиться от конопли в Черногорске. Из-за «крайне запущенного состояния города» конопля там проросла прямо в центральном парке.

«Город сейчас и уже давно находится в крайне запущенном состоянии, в крайне бесхозном состоянии по причине безответственного, а временами даже прямо халатного отношения главы и городской администрации. Поэтому и стало возможным, что в центральном городском парке — месте отдыха горожан — прорастают такие дикоросы, такая конопля», — сказал Харисов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам Харисова, к нему обращались жители города с просьбой навести порядок. Поэтому он и решил избавиться от конопли, ему помогали работники парка.

Харисов снял борьбу с коноплей на видео и опубликовал в Facebook.

Константин Харисов был назначен исполняющим обязанности заместителя главы Хакасии в июле. Он курировал ЖКХ, строительство и дорожную сферу. В октябре глава Хакасии Валентин Коновалов освободил его от должности.