Уволенная после голых фото тренерша рассказала об истинной причине гонений

Тренера по кикбоксингу из Магнитогорска Екатерину Конопенко уволили из-за конфликта вокруг Центра помощи птицам, а не из-за эротических фото. Как она рассказала «360», в городе у нее давний конфликт вокруг помощи пернатым и ее литературного творчества.

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Конфликт начался из-за единственного в Магнитогорске Центра помощи птицам, который работает уже около 30 лет при детско-юношеском клубе «Максимум». Конопенко вместе с директором клуба «Черный Дракон» Андреем Азсакрой долгое время упорно пыталась отстоять существование центра у администрации «Максимума».

«Угрозы. Оскорбления. Налеты. Подключение давления со стороны одной из спортивных федераций. Затем силой было захвачено здание Центра помощи птицам. Часть раненых птиц была вывезена в коммерческий зоопарк ММК. Часть выкинули на помойку. В результате несколько птиц погибли. Некоторых нам удалось спасти», — пожаловалась педагог.

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Екатерина добавила, что сразу после захвата помещения были уничтожены клетки для содержания птиц и уволен Андрей Азсакра.

Потом, по ее словам, давление администрации центра заметно усилилось. Ее лишили тренировочного помещения, и тогда Конопенко вместе с родителями детей, с которыми занималась, решила защитить свои права. В частности, они обратились к омбудсмену Маргарите Павловой, но та, по словам Конопенко, направила на нее донос в прокуратуру и следственный отдел Челябинской области.

Под доносом Конопенко имеет в виду фото и видео эротического характера, сделанные ею 20 лет назад в рамках проекта «Эксперимент». Женщина рассказала, что его концепция была разработана вице-президентом Ассоциации предпринимателей Магнитогорска Иваном Коршуновым при участии известных в городе экспертов в области философии. Проект должен был поддержать выдающиеся, но спорные произведения в области искусства, литературы и философии.

Помимо этого, Екатерина Конопенко — довольно известная поэтесса, которая пишет под псевдонимом Катя Ганеши. По словам Екатерины, ее стихи являются сплавом русской литературы, индуизма и философии ницшеанства. Именно эта особенность ее творчества, считает она, стала причиной гонений.

«И последнее — самое главное: администрацию города раздражает, что я грамотный человек и могу защитить себя с помощью закона. Отстаиваю свои права», — подчеркнула Конопенко.

В беседе с «360» она заявила, что спокойно отреагировала на увольнение, так как ждала его.

«Буду бороться еще сильнее! Мы снова вернем этому мрачному сталинскому городу надежду. Снова откроем Центр помощи птицам. И я сделаю все, чтобы выиграть суд. Я снова продолжу тренировать детей», — пообещала Екатерина Конопенко.

Об увольнении спортсменки стало известно накануне. Она лишилась работы в муниципальном детско-юношеском центре «Максимум» после того, как прокуроры нашли в открытом доступе во «ВКонтакте» фотографии педагога, граничащие между эротикой и порнографией. Их опубликовал неизвестный пользователь в 2009 году в сообществе «Азсакра Заратустра».