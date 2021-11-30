Конкурсу «Мисс Вселенная» предрекли скучное будущее

Конкурс «Мисс Вселенная», который состоится в 2021 году в Израиле, феминистки сочли неактуальным: его стоимость может измеряться миллионами долларов, а деньгам в пандемию лучше найти более полезное применение. Основатель CEO Pitches Agency Юлия Дорошок в беседе с «360» заметила, что международные бренды и мероприятия все больше соотносят свои концепции с правилами новой этики.

В 2019 году компания Victoria’s Secret отказалась от ежегодных показов, а теперь еще и заменила своих «ангелов» на женщин, известных прежде всего своими достижениями, а не формами.

«Среди новых лиц бренда — футболистка, представительница лыжного фристайла, трансгендерная модель, беженка и активистка из Южного Судана», — перечислила новых лиц Victoria’s Secret Дорошок.

Она заметила, что объективизация женщин вышла из моды. Чтобы быть успешной, женщина должна из себя что-то представлять как личность, иметь мнение и развиваться в своем деле. Ухоженная привлекательная внешность может стать плюсом, но не основанием для достижения определенных высот в социуме.

«Даже на „Мисс Вселенная — 2020“ во время конкурса в национальных костюмах Мисс Мьянма, Мисс Сингапур и Мисс Уругвай высказались на близкие им общественно-социальные темы. А в ноябре 2018 года впервые в истории в конкурсе приняла участие трансгендерная девушка», — напомнила основатель CEO Pitches Agency.

По ее мнению, будущее конкурса «Мисс Вселенная» зависит от его готовности меняться не плавно, а резко, как это сделали в Victoria’s Secret.

Если же смелости не хватит, то со временем от отсутствия коммерческих контрактов с брендами и массового интереса «Мисс Вселенная» превратится в милое субкультурное развлечение для белых цисгендерных мужчин Юлия Дорошок основатель CEO Pitches Agency.

Дорошок подчеркнула, что пандемия усилила социальное неравенство. При этом «Оскар», Met Gala и другие крупные светские мероприятия состоялись.

«За ними — большие организационные процессы, в которых задействован персонал разной квалификации, а это зарплаты людям», — заключила она.

Россию на конкурсе «Мисс Вселенная» в Израиле представит 21-летняя Ралина Арабова из Татарстана.