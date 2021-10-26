Жительница Ямала представит Россию на международном конкурсе караоке

Сотрудница культурно-спортивного комплекса «Ямал» в Ноябрьске Татьяна Данилевичус вышла в финал международного конкурса караоке. На Karaoke World Championships 2021 девушка будет представлять Россию.

«Увлечение любимым делом привело нашу землячку Татьяну Данилевичус на международный конкурс. Девушка вошла в тройку российских финалистов, которые представят нашу страну на Чемпионате мира по караоке Karaoke World Championships 2021», — написал во «ВКонтакте» глава Ноябрьска Алексей Романов.

Он добавил, что участница конкурса занимается вокалом с шести лет. Девушка является студенткой магистратуры факультета «Вокальное искусство», а также входит в Международную ассоциацию преподавателей вокала. Сейчас Данилевичус работает в ноябрьском культурно-спортивном комплексе «Ямал».

«Желаю Татьяне удачи и успешно выступить!» — заключил Романов.

Конкурс Karaoke World Championships 2021 пройдет в ноябре. Это состязание является крупнейшим событием в мире караоке. За первое место поборются представители 36 стран.