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    26 октября 2021, 20:25

    Жительница Ямала представит Россию на международном конкурсе караоке

    Жительница Ямала Татьяна Данилевичус представит Россию на конкурсе Karaoke World Championships 2021

    Дарья Бунякова

    Сотрудница культурно-спортивного комплекса «Ямал» в Ноябрьске Татьяна Данилевичус вышла в финал международного конкурса караоке. На Karaoke World Championships 2021 девушка будет представлять Россию.

    Жительница Ямала представит Россию на международном конкурсе караоке

    «Увлечение любимым делом привело нашу землячку Татьяну Данилевичус на международный конкурс. Девушка вошла в тройку российских финалистов, которые представят нашу страну на Чемпионате мира по караоке Karaoke World Championships 2021», — написал во «ВКонтакте» глава Ноябрьска Алексей Романов.

    Он добавил, что участница конкурса занимается вокалом с шести лет. Девушка является студенткой магистратуры факультета «Вокальное искусство», а также входит в Международную ассоциацию преподавателей вокала. Сейчас Данилевичус работает в ноябрьском культурно-спортивном комплексе «Ямал».

    «Желаю Татьяне удачи и успешно выступить!» — заключил Романов.

    Конкурс Karaoke World Championships 2021 пройдет в ноябре. Это состязание является крупнейшим событием в мире караоке. За первое место поборются представители 36 стран.