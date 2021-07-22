Конкурс военных альпинистов начался в Приэльбрусье

Всеармейский этап конкурса альпинистов «Эльбрусское кольцо» начался в Приэльбрусье. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Мероприятие проходит в Центре горной подготовки и выживания Терскол. На церемонию открытия приехали начальник Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Андрей Зыков и вице-президент Федерации альпинизма России Иван Душарин.

«В течение тринадцати дней конкурса „Эльбрусское кольцо“ военным альпинистам предстоит выполнить специальные задачи по лазанию в связках на искусственном рельефе», — рассказал Зыков.

Также участников ожидают стрельба в горах в составе группы, наведение навесной переправы, ориентирование, преодоление ледового участка, десантирование с марш-броском.