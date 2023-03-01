01 марта 2023, 18:28
Конкурс «Учитель родного языка Ямала» стартовал в Салехарде
Торжественное открытие окружного конкурса «Учитель родного языка Ямала» прошло в Салехарде. Об этом сообщил сайт «СеверПресс».
В ходе конкурса педагоги представят визитную карточку и проявят свой профессионализм на мастер-классах. Лучшего учителя, который представит Ямал на федеральном уровне, выберут 3 марта.
Реклама
Отмечается, что участниками конкурса стали представители из Муравленко, Красноселькупского, Пуровского и других районов региона.
Учителя
конкурсы
Реклама
Реклама