Общество 01 марта 2023, 18:28 Конкурс «Учитель родного языка Ямала» стартовал в Салехарде

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Торжественное открытие окружного конкурса «Учитель родного языка Ямала» прошло в Салехарде. Об этом сообщил сайт «СеверПресс».

В ходе конкурса педагоги представят визитную карточку и проявят свой профессионализм на мастер-классах. Лучшего учителя, который представит Ямал на федеральном уровне, выберут 3 марта.

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Отмечается, что участниками конкурса стали представители из Муравленко, Красноселькупского, Пуровского и других районов региона.