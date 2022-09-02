Общество 02 сентября 2022, 16:29 Поделиться Telegram

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Viber Конкурс среди фотолюбителей проведут в ЯНАО

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Центр национальных культур Приуральского района ЯНАО сообщил о проведении конкурса «Стоп-кадр» среди фотолюбителей. Поучаствовать в мероприятии пригласили жителей села Аксарка, написало ИА “Север-Пресс”.

Фотографии могут быть сделаны в любом жанре и количестве. Главное требование - показать жизнь села, его достопримечательности и историю.

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Все работы можно присылать в центр до 7 сентября. Итоги будут объявлены 10 сентября во время Дня села.

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