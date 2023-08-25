Общество 25 августа 2023, 15:45 Конкурс профмастерства среди сотрудников аэродромных служб прошел в Новом Уренгое

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Соревнования среди сотрудников аэродромных служб впервые прошли в Новом Уренгое. Об этом сообщил сайт «Ямал-медиа».

Участие в конкурсе профессионального мастерства приняли представители девяти российских регионов, которые отвечают за состояние взлетно-посадочной полосы. Одним из самых зрелищных состязаний стало сдувание мяча с помощью тяжелой техники.

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Отмечается, что по итогам соревнований почетное первое место заняли сотрудники аэропорта Петропавловска-Камчатского.