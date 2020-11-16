Конкурс проектов «Ключевое слово» стартовал в Петербурге
В Санкт-Петербурге начался прием заявок на конкурс проектов «Ключевое слово», который нацелен на сохранение языкового многообразия России. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, прием заявок завершится 1 декабря. Отмечается, что в конкурсе сразу несколько номинаций: «За сохранение языков малочисленных народов», «Лучшая социальная инициатива», «Лучший научный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший мультимедийный проект». Кроме того, есть и специальная номинация «Социально ответственный бизнес».