«Конкурс политологов» начался в России

Он рассказал, что проект направлен на решение конкретных социально-политических задач России. Итоги конкурса планируют подводить в мае. Выбранные участники смогу принять участие в избирательных кампаниях текущего года.

Управляющий партнер «ЭКОПСИ Консалтинг» Павел Безручко отметил, что этот проект поможет специалистам развиваться.