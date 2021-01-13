«Конкурс политологов» начался в России
Проект по поиску высококвалифицированных специалистов «Конкурс политологов» начался России. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на замглавы АП России Сергея Кириенко.
Он рассказал, что проект направлен на решение конкретных социально-политических задач России. Итоги конкурса планируют подводить в мае. Выбранные участники смогу принять участие в избирательных кампаниях текущего года.
Управляющий партнер «ЭКОПСИ Консалтинг» Павел Безручко отметил, что этот проект поможет специалистам развиваться.