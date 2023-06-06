Общество 06 июня 2023, 15:40 Конкурс подводной робототехники с участием восьми команд начался в Севастополе

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В Севастополе стартовал конкурс подводной робототехники «МастерROV». Об этом сообщил ОТР со ссылкой на представителей научно-образовательного центра филиала Нахимовского военно-морского училища.

За главный приз в конкурсе будут бороться восемь команд. Участникам необходимо будет обезвредить учебную мину, починить трубопровод и найти пиратский клад.

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«Цели конкурса — это популяризация подводной робототехники, популяризация службы в вооруженных силах, и, самое главное, нам нужно зажечь детей к тому, чтобы они изучали и любили подводных роботов», — сообщил журналистам методист научно-образовательного центра филиала Нахимовского военно-морского училища Иван Красовский.

Итоги будут подведены в годовщину основания Нахимовского училища. Победителям вручат медали, телевизоры, планшеты и экшен-камеры.