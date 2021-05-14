Конкурс по скоростному рытью могил прошел в Новосибирске ради привлечения молодежи

Сотрудники ритуальных агентств Сибири провели конкурс по выкапыванию могил на скорость. Местом проведения чемпионата стал новосибирский парк «Каменка» при местном крематории. Соревнования назвали «Могильный беспредел».

Глубину захоронений сначала проверяют специальной рулеткой, а ширину и длину измеряют контрольным гробом, который опускают в землю.

Как сообщила «Газета.ru», по правилам в длину размер могилы должен быть 200 сантиметров, в ширину 80 сантиметров и 160 сантиметров в глубину.

Организаторы конкурса рассказали, что задача соревнований — повысить качество похоронных услуг и повысить интерес к профессии ритуальщика среди молодежи.

Принять участие в конкурсе мог любой действующий сотрудник ритуальной службы из России или СНГ старше 18 лет.

Победу в конкурсе одержали отец и сын Головановы из Омска. Они работают в ритуальной компании «Наследие». Как сообщило издание Gorod 55, призеры выкопали типовую могилу за 38 минут. Занявшие второе место отстали от них на одну минуту, а бронзовые победители закончили работу на 10 минут позже. Обладатели трех первых мест вручили призы: 30, 20 и 10 тысяч рублей.

Изначально мероприятие планировали провести в Омске еще в прошлом году. Но помешала пандемия. Из-за сложной эпидемической ситуации в регионе соревнования перенесли на 2021 год в Новосибирск.