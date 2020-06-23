Конкурс по копанию могил на скорость пройдет в Омске

В рамках форума ритуальных агентств в столице Приморья должны были пройти соревнования по скоростному копанию могил. Их перенесли в Омск. Во Владивостоке пройдет дрифт на катафалке.

«По решению организаторов соревнование по копке могил на скорость, которое планировалось провести во Владивостоке, переносится в Омск, на конец августа 2020-го», — говорится в сообщении оргкомитета выставки во «ВКонтакте».

Представительница организаторов рассказала РИА «Новости», что во Владивостоке устроят дрифт на катафалке. Компании, которые примут участие в мероприятии, покажут памятники, гробы, флористику, ковку, похоронный текстиль, предметы религиозного культа и другую ритуальную продукцию.

В компании «ДВ-Гранит», которая будет участвовать в форуме, рассказали, что конкурс по скоростному копанию могил во Владивостоке обсуждали, но его не приняли. Руководитель экспоцентра «Примринг» Леонид Копылов поделился с РИА «Новости», что ни форум, ни конкурс на территории выставочного центра проводить не будут, хотя ранее организаторы договорились, что мероприятие пройдет здесь.

Ранее педагоги из английской школы в Лестере попросили восьмиклассников написать сочинение на тему собственных похорон. Детям предложили представить цветы, музыку и дизайн гроба. Родители такое задание осудили.