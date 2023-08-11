Общество 11 августа 2023, 15:59 Конкурс «Открывая страну» для педагогов впервые пройдет в РФ

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Конкурс «Открывая страну» для педагогических работников впервые пройдет в России и будет приурочен Году педагога и наставника. Об этом сообщило РИА «Новости».

Отмечается, что принять участие в конкурсе смогут преподаватели средних и высших образовательных учреждений и студенты, обучающиеся по профильным специальностям. Мероприятие станет отличной площадкой для обмена методическими наработками и опытом.

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Как сообщил сайт «Москва.ру», для победителей конкурса в различных номинациях организуют поездки в разные уголки страны.