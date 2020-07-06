Из-за COVID-19 в России отменили очередное мероприятие, которое раньше проводилось ежегодно. В 2020 году не состоится музыкальный конкурс «Новая волна».

Об отмене фестиваля заявил в своем Instagram генеральный продюсер смотра Игорь Крутой. Конкурс должен был состояться в Казани в конце августа.

«К сожалению, мировая пандемия коронавируса и все те ограничения, которые сохраняются во многих странах, изменили наши планы», — написал Крутой.

Он подчеркнул, что организаторы конкурса откладывали окончательное решение о его проведении в течение двух последних месяцев. Была надежда, что ситуация станет более стабильной, а культурно-массовые мероприятия начнут проводить в привычном формате.

«Организатором „Новой волны“, компанией „АРС“, было принято решение отказаться в этом году от проведения конкурса и всех концертов и мероприятий в его рамках», — заявил продюсер.

Из-за закрытия границ на «Новую волну» не смогли пригласить иностранных звезд и талантливых конкурсантов из-за рубежа. Их участие на протяжении 18 лет придавало смотру «признанный всеми статус международного конкурса».

Игорь Крутой поблагодарил поклонников и участников «Новой волны» за любовь к музыке и верность конкурсу и пообещал обязательную встречу в 2021 году.