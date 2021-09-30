Конкурс национального мастерства прошел в Тарко-Сале

Конкурс национального мастерства «Хозяйка очага» провели в Тарко-Сале. Об этом сообщил сайт «Ямал-Медиа».

Сначала участницы представили себя — они рассказали о себе и своих увлечениях на родном языке. Потом они угощали жюри национальными блюдами и напитками из разных трав. Последний этап был творческим, с показом национальных нарядов.

«Мало кто и слова-то знает на своем языке. Нужно все равно традиции свои знать всем, хоть он ненец, хоть селькуп, хоть коми», — считает участница конкурса Наталья Морозова.