Общество 30 ноября 2023, 10:22 Конкурс «Нарисуй свою зиму» стартовал в Москве для жителей старшего возраста Москвичей старшего возраста пригласили к участию в конкурсе «Нарисуй свою зиму» Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице работают 106 центров московского долголетия, в каждом из которых есть свои творческие мастерские. До 7 декабря для участников проведут конкурс «Нарисуй свою зиму». Мероприятие приурочили к арт-выставке художницы Лилии Славинской, сообщила руководитель сети центров Елена Громова.

Присоединиться к конкурсу можно в любом из центров Юго-Западного округа. Финал пройдет в центре московского долголетия «Академический». В этот же день состоится встреча с Лилией Славинской, на которой она расскажет о своем жизненном пути, о том, как стала заниматься живописью и покорила многие страны.

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Работы художницы можно увидеть в центрах «Южное Бутово», «Гагаринский» и «Академический» до 20 декабря.

«В центрах действует около 100 различных художественных клубов, где можно научиться рисовать в разных техниках, в том числе и с нуля. Регулярно наши художники проводят выставки своих работ и делятся своими достижениями», — рассказала Громова.

Например, на районных, окружных и городских мероприятиях можно увидеть картины лидера клуба «Основы рисунка» из центра московского долголетия «Выхино» Аллы Прохожевой. Еще одним выходцем стала Валентина Журина, лидер клуба «Палитра» из Капотни. Она освоила технику масляной живописи и теперь делится своими навыками с другими.

В центрах московского долголетия регулярно обучают чему-то новому. Например, недавно там прошел фестиваль «Кухни народов России».

Подробнее о программе в центрах московского долголетия — по телефону: +7 495 870-44-44 и в социальных сетях.