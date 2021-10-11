Конкурс на самую необычную дорожную заплатку запустили в России

В России решили найти самую необычную заплатку на дороге с изображением ям и кочек. Фотоконкурс по итогам дорожного ремонта в 2021 году запустил Общероссийский народный фронт.

Общественники пригласили участвовать в нем всех желающих, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на организацию. Принимать будут как фотографии, сделанные местными жителями, которые боролись с ямами подручными средствами, так и снимки «творческих работ» дорожников, какими их видят остальные, — с изображениями «бугров, кочек и ям после ремонта».

В ОНФ пояснили, что фото нужно выложить на своей странице а социальных сетях и пометить хештегами #ЗалаталиКакМогли и #ямынадороге до 31 октября включительно. Авторам самых необычных снимков вручат памятные сувениры, а полученные благодаря им сведения активисты ОНФ перенаправят муниципальным властям.

«Уверен, что <…> фотоконкурс „Залатали как могли“ позволит нам выявлять больше подобных фактов, оперативно на них реагировать и в конечном итоге пресекать разбазаривание бюджетных средств», — заметили в региональном штабе ОНФ в Воронежской области.