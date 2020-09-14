Конкурс на реновацию мавзолея Ленина отменили в России

Союз архитекторов России отменил конкурс на лучший проект использования мавзолея Ленина — слишком много негатива. Об этом рассказал президент организации Николай Шумаков.

«Буквально час назад мы приняли решение закрыть этот конкурс. Настолько много негатива, так все переврано, как будто мы хотим снести мавзолей, вынести тело Ленина. Мне надоело оправдываться. <…> Но при нашей жизни это не случится, поэтому мы решили подождать. В следующей жизни мы объявим этот конкурс», — приводит агентство «Москва» слова Шумакова.

Он подчеркнул, что этот конкурс проводился на случай, если тело вождя мирового пролетариата вынесут из усыпальницы. Шумаков ответил, что никогда в жизни столько негатива не получал, поэтому конкурс в ближайшие годы не состоится.

Участники должны были создать эскизы возможной реновации мавзолея и превращения его в музей. Организаторы планировали создать банк идей по новому использованию мавзолея — шедевра архитектуры XX века.

Мавзолей Ленина в нынешнем виде построили на Красной площади Москвы в конце 1920-х годов. Сначала он был деревянным. Автором проекта был архитектор Алексей Щусев.