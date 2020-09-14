Конкурс на реновацию мавзолея Ленина отменили в России
«Буквально час назад мы приняли решение закрыть этот конкурс. Настолько много негатива, так все переврано, как будто мы хотим снести мавзолей, вынести тело Ленина. Мне надоело оправдываться. <…> Но при нашей жизни это не случится, поэтому мы решили подождать. В следующей жизни мы объявим этот конкурс», — приводит агентство «Москва» слова Шумакова.
Он подчеркнул, что этот конкурс проводился на случай, если тело вождя мирового пролетариата вынесут из усыпальницы. Шумаков ответил, что никогда в жизни столько негатива не получал, поэтому конкурс в ближайшие годы не состоится.
Участники должны были создать эскизы возможной реновации мавзолея и превращения его в музей. Организаторы планировали создать банк идей по новому использованию мавзолея — шедевра архитектуры XX века.
Мавзолей Ленина в нынешнем виде построили на Красной площади Москвы в конце 1920-х годов. Сначала он был деревянным. Автором проекта был архитектор Алексей Щусев.