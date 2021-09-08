Конкурс на проект парка в Красногвардейском районе объявят в Петербурге

Власти Санкт-Петербурга планируют объявить конкурс на эскизный проект Пейзажного парка, который появится в Красногвардейском районе города. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Конкурс объявят уже в этом году, а строительство парка намечено на 2023–2024 годы. При разработке проекта парка будут учтены предложения и пожелания местных жителей.

«Это будет открытый конкурс, поэтому принять участие в нем смогут как архитектурные бюро с именем, так и те, кто только начинает работать со средой. Подвести его итоги планируется до конца этого года», — рассказали в администрации района.