Конкурс на лучшую картину провели в тульском ведомстве МЧС

Конкурс картин провели в Главном управлении МЧС России по Тульской области. Об этом сообщила Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В конкурсе приняли участие военнослужащие, сотрудники, гражданские служащие и работники всех подразделений МЧС.

Первое место заняла Анастасия Сидорина, главный специалист оперативно-аналитического отдела центра управления в кризисных ситуациях, второе место у заместителя начальника юридического отдела Сергея Спицы, а третье место разделили юрисконсульт юридического отдела Анастасия Резецкая и радиотелефонист первой пожарно-спасательной части первого пожарно-спасательного отряда Юлия Жирнова.