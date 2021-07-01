Конкурс на лучшие проекты домов, школ и детских садов запустили в России

Бросить вызов статистике и создать открытую библиотеку типовых проектов — с таким предложением выступил единый институт развития в жилищной сфере «Дом.рф». Конкурс запустили совместно с Министерством строительства и ЖКХ и Министерством промышленности и торговли России.

Заявить о себе в конкурсе от фонда «Дом.рф» могут любой застройщик, производитель и архитектор. Для начала нужно выполнить тестовое задание — проявить себя профессионально, а после — создать уникальный типовой проект.

Мы получим 40 проектов повторного применения, 25 — это проекты ИЖС: 15 из деревянных конструкций и 10 — из других материалов. Кроме того, проекты малоэтажного здания, проекты таунхаузов, блокированных жилых домов или проекты школ, детских садов, ФАП Антон Финогенов заместитель генерального директора фонда «Дом.рф».

Таким образом, номинаций всего четыре: частные и блокированные жилые дома, малоэтажки и социально-культурные объекты: это школы, детские сады и ФАП. В эскизах ИЖС материалы могут быть любыми. Но в приоритете — экологичная древесина.

«Для нас этот вопрос важен, тем более мы — лесная держава. И исторически в нашей культуре это была такая заложенная основа в генотипе — строительство этих домов, культура», — отметил Олег Бочаров, заместитель министра промышленности и торговли РФ.

Внешний вид зданий может быть совершенно любым. Главный критерий — уникальность. Особенно ценятся простота и безопасность необходимых для строительства материалов. 40 лучших проектов включат в реестр повторного использования Минстроя.

Это будут не просто типовые проекты, включенные в реестр Минстроя, это будут типовые проекты, прошедшие с максимальным объемом главные государственные экспертизы с подтверждением безопасности по конструктиву и стоимости строительства. Это будет размещено в нашей единой информационной системе — так называемой БГРЗ Никита Стасишин заместитель министра строительства и ЖКХ РФ.

Стасишин добавил, что база с проектами позволит любому человеку абсолютно бесплатно ознакомиться с идеями авторов и выбрать один из проектов для себя.

Признание победители получат и в денежном эквиваленте. Общий призовой фонд конкурса — 60 миллионов рублей. Но, как уверяют организаторы, поучаствовать стоит и для того, чтобы воплотить чью-то мечту о собственном доме, просторной школе и обустроенном медицинском пункте. Подать заявку можно до 20 июля. Имена победителей объявят уже в октябре этого года.