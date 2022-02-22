Конкурс на лучшего социального работника проведут на Ямале

В ЯНАО пройдет конкурс «Социальный мастер». В нем смогут участвовать некоммерческие организации, действующие на территории Арктического региона. Заявки для участия принимает Окружной ресурсный центр НКО, написало ИА «Север-Пресс».

Мероприятие проведут в три этапа. С 21 февраля по 30 ноября организаторы соберут заявки, с 1 декабря по 15 декабря жюри оценят полученные работы, а 20 декабря будут подведены итоги.

Среди победителей окажутся 12 человек, которым посвятят персональную страницу тематического календаря «Социальный мастер» на 2023 год.

В первую очередь, комиссия обратит внимание на деятельность организации в сфере социальных услуг, на проводимые ею мероприятия, активность в медиапространстве и участие в грантовых конкурсах.