Конкурс молодых поваров провели в Петербурге

Соревнования молодых поваров за звание «Лучший шеф-повар Петербургской кухни» и «Лучший юниор Петербургской кухни» прошли в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Peterburg2.

Участники конкурса прошли ряд испытаний, в том числе, на время готовили блюда из кулинарной книги XIX века. Победителями стали студенты Колледжа туризма Петербурга — Дмитрий Рубаков и Мирослав Резниченко. Им вручили сертификаты на обучение и стажировку в известных ресторанах, написало ИА Nation News.