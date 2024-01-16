Общество 16 января 2024, 16:45 Конкурс лучших объектов городской среды продлили в России Путин: конкурс лучших объектов городской среды продлят до 2030 года

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Конкурс лучших проектов создания объектов городской среды продлили в России до 2030 года. Об этом об этом на церемонии вручения всероссийской муниципальной премии «Служение» сообщил президент России Владимир Путин.

«Многое уже сделано, и многое еще предстоит сделать. Многие полезные начинания были заработаны благодаря всероссийскому конкурсу лучших проектов создания объектов городской среды. Могу сказать, что уже приняли решение о его продлении до 2030 года», — сказал глава государства.

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Ранее Путин также поблагодарил за работу всех муниципальных служащих. Он отметил, что они вносят свою лепту в развитие районов, поселков и родных городов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что муниципальные служащие для Кремля стали важным источником информации при оценке ситуации текущих проблем и выделения необходимых мер поддержки.