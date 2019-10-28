Конкурс «Лидеры России» принял более 233 тысяч заявок

Алексей Комиссаров отметил рост интереса к третьему сезону конкурса. По его словам, это связано с введением отдельных специализаций в дополнение к основному конкурсу.

«Как и в прошлые годы, наибольшее число заявок пришло из Центрального федерального округа, Приволжья и Северо-Запада», — рассказал гендиректор АНО «Россия — страна возможностей».

По его словам, наибольшее количество заявок поступило из Москвы (45 275). Затем идет Санкт-Петербург (18 513), Московская область (13 982), Свердловская область (7 632), Краснодарский край (7 182), Самарская область (6 680), Республика Татарстан (6 402), Нижегородская область (5 895), Республика Башкортостан (5 832) и Ростовская область (5 680).

Победителям конкурса «Лидер России» предоставят возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев, одним из которых является министр финансов РФ Антон Силуанов. Также им вручат образовательный грант в миллион рублей.