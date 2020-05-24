Конкурс хороших новостей пройдет в России. Подать заявку можно до 7 июня

В России пройдет конкурс материалов, вышедших в региональных СМИ в течение первого полугодия 2020 года. Подать заявку можно до 7 июня включительно.

Конкурс «Хорошие новости России» организовало РИА ФАН. Для участия нужно до 23:59 7 июня отправить на почту goodrussia@riafan.ru заявку вместе с заверенными копиями материалов либо ссылкам на публикации и эфира, опубликованные в интернете.

«Основные требования к материалам, присылаемым на конкурс, просты: они должны быть эксклюзивными, освещающими позитивную повестку, раскрывающими глубину темы, формирующими в общественном сознании чувство гордости за нашу страну и ее народ», — отметили в агентстве.

В конкурсе можно выиграть до 100 тысяч рублей. Всего будет пять номинаций: «Общество и социальные проекты», «Герои современности», «Экономика страны или региона», «Наука и инновации» и «Спорт». Один автор может подать только одну заявку.

С 8 по 14 июня эксперты сформируют шорт-листы, а вечером 15 июня начнется онлайн-голосование. Итоги конкурса будут объявлены 29 июня.