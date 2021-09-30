Конкурс грантов в сфере физкультуры и спорта пройдет в ЯНАО

На Ямале с 30 сентября по 18 октября принимаются заявки на участие в конкурсе грантов в сфере физкультуры и спорта. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

В конкурсе могут принять участие индивидуальные предприниматели, юридические лица и учреждения, которые оказывают услуги в сфере спорта. Максимальная сумма, на которую могут рассчитывать авторы наиболее интересных проектов, превышает один миллион рублей.

«Для представителей отрасли физкультуры и спорта конкурс — отличная возможность заявить о себе, рассказать о своей деятельности и достижениях, дополнительно привлечь внимание к своему виду спорта или проекту», — отметили в профильном ведомстве.