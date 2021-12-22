Конкурс для архивистов пройдет на Ямале

Конкурс на лучшего архивоведа под названием «Шаг в профессию» начался на Ямале. В нем примут участие студенты. Об этом сообщило издание «Ямал-регион» со ссылкой на службу по делам архивов ЯНАО.

В конкурсе будет несколько этапов: тест на знание архивного дела, презентация и защита собственных исследовательских проектов.

Первый этап пройдет 25 января, в День российского студенчества, последний — 21 апреля. Пока идет прием заявок от желающих поучаствовать в мероприятии.