Конкуренты развесили фото владельца похоронного бюро из Раменского с пометкой «педофил»

На этой неделе в Раменском и местных соцсетях появились «объявления» о розыске Андрея Гурьева, которого назвали педофилом. Только о том, что он педофил, Гурьев узнал от друзей. Теперь мужчина с полицией пытается выяснить, кто автор странного розыгрыша.

«Во вторник утром я проснулся, увидел в телефоне сообщение от товарища, а там был скрин из группы Раменского во „ВКонтакте“. Я сначала не понял. Думал, что это какой-то розыгрыш с его стороны. Я проследовал по ссылке, посмотрел, убедился, еще больше был ошарашен», — рассказал «360» владелец похоронного бюро № 1 в Раменском Андрей Гурьев.

По его словам, вскоре выяснилось, что фотографии не только в соцсетях, но и по всему городу. Мужчина решил обратиться в полицию.

Источник фото: телеканал «360»

«На меня обрушился шквал звонков, сообщений. Все присылали, спрашивали, показывали, рассказывали», — заметил Гурьев.

Он рассказал «360», что его сотрудникам, которые работают на кладбище, с некоторых пор стали приходить «предупреждения». Так что у него есть мысли о том, кто мог затеять шутку про педофила. Имена он пообещал назвать позже, чтобы не мешать следствию.

«Я не хочу переходить к обвинениям. Пусть полиция завершит свою работу. Потом будем переходить на какие-то личности», — добавил Гурьев.

Что касается объявлений, то в тех же группах Раменского Гурьев сам опубликовал опровержение.