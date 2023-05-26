Общество 26 мая 2023, 17:32 Конкуренция на рынке труда в Москве снизилась в три раза Аналитики hh.ru: конкуренция на рынке труда в Москве снизилась в три раза Фото Ю.Иванко / Сайт мэра и правительства Москвы

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С 2020 года уровень конкуренции на столичном рынке труда сократился в три раза. Об этом АГН «Москва» сообщили в пресс-службе крупнейшей российской платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Такой вывод эксперты сделали после анализа индекса конкуренции, который показывает отношение числа резюме в той или иной отрасли к количеству открытых вакансий.

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В Москве весной 2020 года индекс конкуренции повышался до 17, а в апреле 2023-го составил всего 5,5.

Проблемы рынка труда обсуждали на прошедшем на этой неделе в столице предпринимательском форуме.

«Если вы свой бизнес запускали 15-20 лет назад, вы в любой момент могли уволить нерадивого сотрудника, потому что за забором стояла очередь людей, которым нужна работа. Сейчас этой очереди нет», — рассказала руководитель управления клиентской лояльности hh.ru Рина Мочалова.

По ее словам, сегодня компании конкурируют за людей, а не наоборот. И это характерный показатель для всех развитых экономик.

«Заботимся о команде, снижаем показатель текучести, развиваем тех, что есть, и рассматриваем гибкие форматы найма людей», — резюмировала эксперт.

Ранее в России резко увеличился спрос на работников старше 50 лет.