Конюхов вместе с командой поедет на мотоциклах из Иркутска в пустыню Гоби

В начале сентября стартует очередная экспедиция российского путешественника Федора Конюхова, передает сайт kp.ru.

По данным издания, Конюхов вместе со своими соратниками поедет на мотоциклах из Иркутска в пустыню Гоби.

«Сначала мы вместе с Федором Филипповичем собирались посетить Северный Полюс. Однако ограничительные меры, пандемия и другие обстоятельства не позволили в полной мере реализовать планы. Поэтому я предложил Конюхову: „Если не в снега, так в пески! Давайте прокатимся по пустыне?“. Стоит ли сомневаться в том, что Федор Филиппович с удовольствием согласился», — поделился участник сентябрьской экспедиции Александр Юнанов.

«Дни.ру» напомнили, что в копилке Конюхова уже пять кругосветных путешествий и два десятка мировых рекордов.