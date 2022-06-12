Конюхов прибыл в Подмосковье после установления мирового рекорда и поздравил с Днем России

Всемирно известный путешественник Федор Конюхов прибыл в Московскую область в День России. Он завершил первый этап экспедиции в поддержку проекта «Чистая Арктика».

Конюхов начал транснациональный перелет от Белого до Черного моря 5 июня, во Всемирный день окружающей среды, в Архангельской области.

Путешественник вместе с пилотом Игорем Потапкиным 8 июня установили мировой рекорд дальности беспосадочного полета на мотопараплане, преодолев более 600 километров за 7 часов 52 минуты.

Экспедиционную команду из пяти мотопарапланов во главе с экипажем Конюхова на аэродроме Турово в День России встретили десятки людей, среди которых и волонтеры федерального проекта «Чистая Арктика».

Конюхов поблагодарил добровольцев за самоотверженный труд ради очищения Арктики от накопленного со времен активного освоения территории советского наследия.

«В День России я призываю вас беречь природу нашей страны и сохранять ее чистоту. Мы преодолели несколько сотен километров за неделю, я увидел нашу прекрасную Родину с высоты», — заявил Конюхов.

Волонтерам представили показательные полеты на паралетах, аэрошютах и мотопарапланах, а также летную технику экспедиционной команды.

«Конюхов своим примером показывает — благородных целей можно достичь, лишь преодолевая себя. Мы благодарны ему за поддержку проекта», — сказал председатель правления АНО «Чистая Арктика» Руслан Губайдуллин.

По его словам, он знает Арктику и способен точно рассказать, почему нужно приложить все усилия для восстановления ее природы.

Путешественники продолжат свой путь спустя два дня сервисного обслуживания в Московской области. Согласно плану, трансконтинентальный перелет протяженностью около три тысячи километров завершится в Новороссийске 22 июня.

Однако экипаж Конюхова не намерен останавливаться на достигнутом. Уже в августе пилоты рассчитывают на параплане достичь Северного полюса, доставку на остров Рудольфа и подбор в районе полюса осуществит ледокол «50 лет Победы».

Год назад этот ледокол в рамках проекта «Чистая Арктика» доставил Конюхова на льдину, где была развернута первая в истории одиночная дрейфующая полярная станция.

Второй сезон «Чистой Арктики» стартовал 28 мая в Мурманской области, где сотни волонтеров собрали 12 тонн мусора в прибрежных зонах Мурманска, Кандалакши и Кировска.

«Чистая Арктика» — это масштабный проект по очистке арктической территории от накопленных с советских времен отходов. Идея принадлежит капитану атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову, а также советскому и российскому капитану ледокола, Герою Труда Российской Федерации Геннадию Антохину.