Конфликты с украинцами, а не с местными. Жительница Кипра рассказала, как на острове относятся к россиянам

Отношение большей части жителей Кипра к русским не поменялось после начала военной операции на Украине. Об этом в беседе с «360» рассказала местная жительница Ева.

По ее словам, на Кипре живут достаточно большие диаспоры русских и украинцев, конфликты между ними встречаются как в соцсетях, так и при личных встречах. «Конфликты возникают между украинцами и русскими и в Сети, и ссорятся люди. Здесь тоже были конфликты, нападали на людей и оскорбляли, было такое», — сказал она.

Ева отметила, что за последние дни отношение к ней со стороны киприотов не изменилось, некоторые даже сочувствуют ей.

«Разное отношение всегда было русским на Кипре. Конечно, я встречала в основном положительное [отношение]. Никакого негатива я не видела. И даже сейчас, после этих событий, конкретного негатива я не вижу», — сказал Ева.

При этом она рассказала, что видела у своей знакомой в соцсетях публикацию о случае на почте. По словам знакомой Евы, с ней не стали разговаривать, узнав, что она русская. Других подобных случаев Ева не знает.

«Это может быть личное отношение человека… Больше таких вещей я не слышала. Никто ко мне негативно не относится… Мои знакомые и друзья здесь, они все сочувствуют и русским, и украинцам, потому что они понимают, что это общая беда», — указала Ева.