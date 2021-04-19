Конфликтолог заявил о прекращении противостояния воров в законе

После убийства вора в законе Али Гейдарова, известного также как Альберт Рыжий, противостояние воров в законе может прекратиться на долгие годы, считает конфликтолог Михаил Орский.

В беседе с Ura.ru он заметил, что из 430 воров в законе около 90-100 сейчас находятся в местах лишения свободы, а львиная доля остальных спешно покинули Россию после введения 210 статьи в Уголовном кодексе. Эта статья отвечает за наказание преступников, организовавших преступное сообщество (преступную организацию) или участвующих в них.

«Я наоборот могу предположить, что на территории России и в Москве, в частности, это будет одно из последних убийств воров в законе в ближайшие 10-20 лет. Если разборки какие-то и будут, то за территорией страны», — поделился своим мнением Орский.

Противостояние завершится и в силу других причин, считает адвокат, председатель МКА «Миронов, Кудрявцев и партнеры» Иван Миронов. По его мнению, полномасштабной войны не будет. Миронов в беседе с Ura.ru отметил, что каждый понимает, что конфликт заканчивается проигрышем обеих сторон: потерей людей, потерей активов.

Убийство Али Гейдарова, более известного в криминальных кругах как Альберт Рыжий, произошло 12 апреля в фитнес-клубе в «Алых парусах». Киллер выстрелил в мужчину сзади, а после быстрым шагом вышел из помещения и уехал на автобусе. Гейдаров погиб на беговой дорожке. Следователи завели дело по уголовным статьям «Убийство» и «Незаконное хранение оружия». Силовики быстро задержали подозреваемого в убийстве.

Резонансная история облетела все СМИ. Но этот случай далеко не первый, а, скорее, наоборот: он стал еще одним в череде громких заказных убийств воров в законе, произошедших в последние годы в России.