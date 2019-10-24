Конфликт разгорелся между подростками и взрослыми из-за карусели в Балашихе

Тысячи просмотров и сотни комментариев набирает видео в соцсетях, где подросток нецензурно выражается в адрес взрослых, а они буквально силой стаскивают его с карусели. Конфликт произошел в Балашихе.

На кадрах видно, что подросток не уступает место детям помладше на карусели, за что получает неодобрительную реакцию взрослых, которые пытаются стянуть ребенка. Мальчик держит оборону, демонстрируя глубокие познания в нецензурной лексике, пока не подходит мужчина и силой не снимает его.

Что было до того, как включили камеру — неизвестно. Но в описании к видео, которое буквально взорвало соцсети — указано: компания подростков материлась и курила на площадке. Посыпались гневные комментарии.

Вот та самая карусель раздора на детской площадке в Пестовском благоустроенном парке, который открыли торжественно в день города для жителей. Только разобраться, для кого подарок у подростков и родителей малышей не получается. А на информационном стенде черным по-белому написано: карусель для детей от 7 до 16 лет.

Свидетелей этой истории на площадке не нашли. Тот, кто оставлял эмоциональные комментарии в соцсетях, встретиться отказался. Кто-то из родителей малышей на подростков написал заявление о хулиганстве. Мужчину, который снял школьника с качели, в полиции не нашли.

«Установили одного из подростков провели с ним профилактическую беседу, также с его родителями была проведена беседа. Кроме этого, вблизи учреждения находится учебное заведение, так же, инспекторы провели там дополнительные лекции», — сказал Дмитрий Сухинин, заместитель начальника УУП и ПДН МУ МВД России Балашихинское, майор полиции.

Увидев камеру и микрофон, за место на карусели никто больше не боролся. Популярный аттракцион даже какое-то время пустовал. Чем закончится эта неоднозначная история — пока не ясно. Ведь у родителей подростка также есть право написать в полицию встречное заявление о неправомерных действиях взрослых.